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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
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МО показало видео работы расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер»

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Вооруженные силы (ВС) России при проведении специальной военной операции продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры, принадлежащей вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кроме того, российские военные наносят удары по боевой технике украинской стороны.

Для того, чтобы справиться со стоящими задачами, солдаты РФ задействуют оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

Как рассказал старший механик-водитель ОТРК «Искандер», у него отличное настроение при выполнении установленных целей.

«Моя задача — запуск газотурбинного двигателя, наблюдение за состоянием и исправностью работы агрегатов комплекса, чтобы в случае нештатной ситуации оперативно устранить неисправность», — подчеркнул участник специальной операции.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны показало видео уничтоженной позиции дивизиона ЗРК С-300 ВСУ.

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Операция на Украине. Новости
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