Песков заявил, что в ситуации на Украине нет места эмоциям

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на призывы идти до конца на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, «Сталинградов в календаре нет и быть не должно».

«А главное — здесь не должно быть место эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им. Позиция российской стороны хороша известна...», — добавил Песков.

Как отметил пресс-секретарь российского главы, позиция РФ является логичной, она не менялась.

«Продолжаем работать, а эмоции давайте оставим нашим недругам», — заключил Песков.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Ранее Кремль прокомментировал прошедшие переговоры России и Украины в Стамбуле.