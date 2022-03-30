В НАТО заявили, что усиление американского контингента в Европе не противоречит договору

Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиление американского контингента в Европе не противоречит положениям Основополагающего акта Россия — НАТО, сообщает ТАСС.
«Не должно быть недопонимания в том, что нападение на одного из наших союзников вызвало бы реакцию всего альянса», — заявил Столтенберг.
Он утверждает, что наращивание американских войск в Европе служит одной цели — для его предотвращения конфликта с Россией и обеспечения мира. Также Столтенберг посоветовал осторожно относиться к результатам переговоров в Стамбуле.
«Давайте с осторожностью подходить к оценке некоторых занятых позиций <...> Альянс уважает все решения Украины вне зависимости от того, предложит она свою кандидатуру альянсу или нет. Решение о возможном нейтральном статусе также остается за Украиной», — резюмировал Столтенберг.
Ранее в Кремле прокомментировали предложение Украины отказаться от возвращения Крыма силой оружия.