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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Минобороны России опровергло заявления Зеленского об обстрелах Умани

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Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков опроверг заявления президента Украины Владимира Зеленского об обстрелах города Умань Черкасской области, которые он сделал во время видеообращения к израильскому парламенту, Кнессету.

Зеленский заявил, что российские подразделения якобы наносят удары по городской застройке Умани, которая является местом паломничества для евреев, исповедующих хасидизм — одно из религиозных течений в иудаизме.

«Сегодня мы представляем полученные от одного из членов еврейской общины Умани доказательства использования режимом Зеленского для этих целей здания новой городской синагоги, расположенной на Шоссейном переулке дом 1. На сделанных 21 марта, то есть на следующий день после выступления Зеленского в Кнессете, фотографиях зафиксировано формирование на территории синагоги двух колонн с националистами», — заявил Конашенков.

Он предоставил кадры с одной из камер наблюдения, установленной напротив синагоги.

Конашенков также заявил, что Минобороны России фиксирует факты подвоза украинских подразделений и иностранных наемников к зоне боевых действий на школьных автобусах, с соответствующими знаками «Дети».

Ранее Минобороны России показало кадры работы расчетов БЛА «Орлан-10» на Украине.

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