Небензя призвал объяснить использование ВСУ автомобиля ООН с дипномерами

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что Россия ждет разъяснений в связи с информацией об использовании автомобиля ООН украинскими вооруженными силами в боевых действиях под Харьковом. Об этом сообщает ТАСС.

«Хорошо, что Секретариат ООН наконец признал имевшее место соответствующее нарушение в Харькове и Мариуполе. Ожидаем ответа на наш последний запрос по автомобилю ООН с дипломатическим номером «DP210015» также в Харькове, участвовавшему, согласно свидетельствам очевидцев, в боевых операциях украинских националистов», — сказал дипломат.

Он отметил, что Россия знает о случаях использования радикалами автомобилей ОБСЕ, этой же информацией в полной мере владеют коллеги в Вене. Небензя призвал международные организации дать справедливую оценку подобным фактам.

Ранее Небензя заявил, что западные страны могут ввозить на Украину вооружение в автомобилях компании по доставке грузов DHL, а также в машинах с медицинской символикой.