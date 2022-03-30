Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Под Улан-Удэ бывший контрактник напал на воинскую часть 11:18
Олимпийский чемпион ответил на вопрос об альтернативе Вяльбе на посту главы ФЛГР 11:17
Названа причина смерти зрителя на концерте в театре Российской армии... 11:11
Бельгийская художница научилась жить без рук и самостоятельно ухаживать... 11:04
Кристина Резцова отреагировала на критику Вяльбе в адрес лыжницы Степановой 10:58
Минобороны РФ сообщило об уничтожении НПЗ в районе Одессы 10:52
Коллектор назвал способ сократить долг на 50% 10:46
Посол Украины в ФРГ обвинил президента Германии в «паутине... 10:45
В Германии ожидают обеднения граждан из-за ситуации на Украине 10:43
«Бавария» в конце матча с «Фрайбургом» играла с 12... 10:43

Арабская коалиция объявила о приостановке военных операций в Йемене

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Командование возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции объявило о приостановке военных операций на территории Йемена. Об этом пишет агентство SPA.

Коалиция заявляет, что это должно помочь успеху «межйеменских переговоров», а также «создать позитивную атмосферу во время священного месяца Рамадан для установления мира и обеспечения безопасности и стабильности в Йемене».

Перемирие начнется с 06:00 30 марта.

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф аль-Хаджраф призвал стороны йеменского конфликта прекратить военные действия на время межйеменских переговоров. Они должны начаться 30 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд.

27 марта ВВС Аравийской коалиции нанесли авиаудары по столице Йемена. Удар был нанесен после того, как истек срок для вывоза оружия из йеменских портов Эль-Ходейда, Салиф и аэропорта Саны, а также район квартала Хадда.

«Хуситы используют этот дипломатический район йеменской столицы для складирования вооружения и прикрываются гражданским населением», — заявили в коалиции.

Ранее арабская коалиция начала операцию против хуситов в Йемене.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть