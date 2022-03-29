МО РФ: из Мариуполя за сутки удалось эвакуировать более 3 тысяч человек

Начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВС РФ без участия киевских властей за сутки эвакуировали из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию свыше 19,2 тыс. человек. Их Мариуполя удалось эвакуировать более 3 тыс. человек.

«Всего с начала специальной военной операции [вооруженными силами РФ эвакуировано] уже 488 930 человек, из которых 101 423 ребенка», — сказал Мизинцев.

По его словам, украинские боевики удерживают в заложниках свыше 4,5 млн мирных жителей — в Киеве, Харькове, Сумах, Мариуполе и других городах Украины, а также более 6,5 тыс. иностранных граждан из 19 государств.

Мизинцев добавил, что киевские власти приказывают нацбатальонам снимать постановочные видео о мародерствах и убийствах, которые якобы совершаются российскими военными.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, — в проекте «Газеты.Ru».