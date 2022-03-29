Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Под Улан-Удэ бывший контрактник напал на воинскую часть 11:18
Олимпийский чемпион ответил на вопрос об альтернативе Вяльбе на посту главы ФЛГР 11:17
Названа причина смерти зрителя на концерте в театре Российской армии... 11:11
Бельгийская художница научилась жить без рук и самостоятельно ухаживать... 11:04
Кристина Резцова отреагировала на критику Вяльбе в адрес лыжницы Степановой 10:58
Минобороны РФ сообщило об уничтожении НПЗ в районе Одессы 10:52
Коллектор назвал способ сократить долг на 50% 10:46
Посол Украины в ФРГ обвинил президента Германии в «паутине... 10:45
В Германии ожидают обеднения граждан из-за ситуации на Украине 10:43
«Бавария» в конце матча с «Фрайбургом» играла с 12... 10:43

МО РФ: из Мариуполя за сутки удалось эвакуировать более 3 тысяч человек

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВС РФ без участия киевских властей за сутки эвакуировали из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию свыше 19,2 тыс. человек. Их Мариуполя удалось эвакуировать более 3 тыс. человек.

«Всего с начала специальной военной операции [вооруженными силами РФ эвакуировано] уже 488 930 человек, из которых 101 423 ребенка», — сказал Мизинцев.

По его словам, украинские боевики удерживают в заложниках свыше 4,5 млн мирных жителей — в Киеве, Харькове, Сумах, Мариуполе и других городах Украины, а также более 6,5 тыс. иностранных граждан из 19 государств.

Мизинцев добавил, что киевские власти приказывают нацбатальонам снимать постановочные видео о мародерствах и убийствах, которые якобы совершаются российскими военными.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, — в проекте «Газеты.Ru».

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть