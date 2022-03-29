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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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В Кремле оценили уровень поддержки населением спецоперации на Украине

Песков: уровень поддержки Путина и спецоперации на Украине растет

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал уровень поддержки населением специальной операции на Украине, отметив ее рост.

«Все социологические опросы и организации констатируют беспрецедентный рост поддержки президента, правительства и, специальной военной операции. Это факт. Эта поддержка чувствуется. Уровень поддержки растет. Это наши реалии, которые демонстрирую, что президент России опирается на абсолютную поддержку населения России», — заявил Песков.

Ранее страны НАТО разделились в вопросе ведения диалога с президентом России Владимиром Путиным.

По информации агентства Bloomberg, члены НАТО также по-разному оценивают и то, какое оружие следует отправлять на Украину. В частности, Франция и Германия выступают за скорейшее прекращение огня и вывод российских войск с Украины, поддерживая таким образом диалог.

В одном из документов, связанных с переговорами членов НАТО указано, что другие страны считают, что диалог между Парижем и Берлином с Москвой контрпродуктивен и может «сыграть на руку Путину».

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