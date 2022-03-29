Минобороны рассказало о ходе проведения специальной военной операции на Украине

Официальный представитель Министерства обороны, генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о ходе проведения специальной военной операции на Украине.

По его словам, ВСУ лишились крупной базы горючего в Ровенской области.

«Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань Ровенской области. С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева», — заявил Конашенков.

Он также рассказал о ходе боевых действий в Херсонской области.

«Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за ночь уничтожены 3 украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Чернобаевка», — заявил Конашенков.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ российскими вертолетами Ми-28.

Как пояснили в МО, результат поражения целей фиксировался средствами объективного контроля.