Командующий войсками ЦВО России Лапин наградил военных в Черниговской области

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) России генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим в Черниговской области, героически проявившим себя в ходе российской спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

Военные получили ордена Мужества, медаль «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством», медаль Жукова.

Уточняется, что для вручения государственных наград Лапин прибыл в расположение подразделений округа, действующих на Черниговском направлении.

26 марта в Ростове-на-Дону вручили государственные награды военнослужащим и медикам, отличившимся в ходе специальной операции России на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».