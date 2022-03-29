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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ управляемыми ракетами

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ российскими вертолетами Ми-28

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Ударные вертолеты Ми-28н и Ми-28уб Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) управляемыми ракетами. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Российское военное ведомство разместило ролик с моментом уничтожения бронетехники военных Украины.

«Авиационный удар наносился парами с дистанции до пяти километров. Результат поражения целей фиксировался средствами объективного контроля», — уточнили представители Минобороны.

Как пояснили в МО, результат поражения целей фиксировался средствами объективного контроля.

В ведомстве обратили внимание, что армейская авиация при проведении специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники и другие.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что российские военные сбили пять украинских истребителей за сутки.

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Операция на Украине. Новости
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