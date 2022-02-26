Нуланд: США не будут отправлять Киеву оружие, с помощью которого можно «напасть на Россию»

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что Вашингтон не собирается поставлять на Украину оружие, при помощи которого можно «напасть на Россию». Об этом Нуланд рассказала в интервью телеканалу «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Мы никогда не собирались и сейчас не собираемся отправлять на Украину оружие, с помощью которого они могли бы напасть на Россию», — заявила она.

Нуланд добавила, что американская сторона готова встретиться с представителями России, если последняя «готова остановиться».

Ранее стало известно что США передислоцировали шесть самолетов пятого поколения F-35 в районы Черного и Балтийского морей.

Также сообщалось, что Германия отказалась поставлять оружие на Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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