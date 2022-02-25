Пушилин заявил, что многие украинские военные складывают оружие

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ряд украинских военнослужащих складывают оружие. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, это может указывать на то, что ситуация меняется.

«Ряд военнослужащих, не националистов, я подчеркиваю, а именно военнослужащих, они все же понимают бесперспективность и желают сдаваться живыми и вернуться к своим семьям, они все же сдаются, они складывают оружие», — сказал глава ДНР.

Он добавил, что Россия со своей стороны обеспечивает украинских военных необходимыми условиями, в том числе медицинской помощью. Пушилин подчеркнул, что после окончания боевых действий они смогут вернуться к своим семьям.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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