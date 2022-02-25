Зеленский назвал число погибших украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале очередное видеообращение, в котором сообщил о том, что за последние сутки погибли 137 украинских военных, еще 316 получили ранения.

«По предварительным данным, к сожалению, мы потеряли за сегодня уже 137 наших героев, наших граждан, из них 10 офицеров. Ранены 316», — сказал он.

Украинский президент подчеркнул, что остается в Киеве и вместе с другими представителями власти находится в правительственном квартале Киева.

«Я остаюсь в столице, остаюсь со своим народом. <...> Я остаюсь в правительственном квартале вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти», — добавил он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.