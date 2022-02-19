Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин дал старт учениям стратегических сил с пусками баллистических ракет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин наблюдает за учебными пусками баллистических ракет из ситуационного центра вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

О том, что президент России будет присутствовать на учениях, стало известно 18 февраля.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, учения были спланированы заранее, чтобы проверить готовность органов военного управления, боевых расчетов, экипажей кораблей и ракетоносцев, надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил. В тренировках учувствуют Северный и Черноморский флот, Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения.