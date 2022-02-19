В Народной милиции ДНР назвали ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе критической

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, вооруженные силы Украины продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и «террор мирного населения».

«Факты нарушения в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК, которая отказывается реагировать на наши заявления и оперативно принимать меры по прекращению огня со стороны вооруженных формирований Украины», — сказал Басурин.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации жителей республик в Ростовскую область в связи с угрозой военного нападения со стороны Украины.

Также руководители республик Донбасса объявили о всеобщей мобилизации.