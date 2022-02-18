В совбезе Украины исключили наступательную операцию в Донбассе

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил о невозможности возвращения контроля над отдельными районами Донецкой и Луганской областей силой. Его слова приводит «Интерфакс».

«Сегодня два человека заявили относительно эвакуации граждан с территории Донецкой и Луганской областей — будто бы наши военные собираются нападать на Донецк и Луганск для якобы освобождения территорий. Я могу вам заявить, что все это абсолютно не соответствует действительности», — сказал Данилов.

Вооруженные силы Украины не станут проводить наступательную операцию, так как это приведет к массовой гибели мирного населения, подчеркнул он.

Ранее аналогичное заявление сделал главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный.

Эвакуацию сегодня, 18 февраля, объявили главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».