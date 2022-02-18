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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Главком ВСУ исключил подготовку наступления в Донбассе

Главком ВСУ Залужный: в ОБСЕ подтвердили, что Киев не готовит наступательную операцию в Донбассе

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vzaluznyj/Facebook

Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный заявил, что Киев не будет восстанавливать контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской народных республик силой. Заявление опубликовано в Facebook.

«Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении вооруженных сил Украины и силовые сценарии освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. Предоставленную мною информацию подтверждают и в ОБСЕ», — сказал Залужный.

Главком подчеркнул, что единственный приемлемый для Украины путь разрешения конфликта на востоке страны — политико-дипломатический.

«Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются», — резюмировал Залужный.

Ранее мощный взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания дома правительства ДНР в центре Донецка.

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