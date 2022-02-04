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Венгрия заблокировала вступление Украины в Киберцентр НАТО

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Global Look Press

Венгрия заблокировала вступление Украины в Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности (Киберцентр НАТО). Об этом сообщили украинские СМИ.

Отмечается, что процедура одобрения заявки Киева стартовала в октябре прошлого года. В случае ее одобрения Украина могла стать участницей Киберцентра НАТО с 1 января 2022 года.

По словам источника издания «Европейская правда», страны-члены Североатлантического альянса имеют возможность вернуться к рассмотрению заявки и переубедить Венгрию в принятом решении.

Однако решение о вступлении новых членов в НАТО принимает Совет Киберцентра НАТО дважды в год. То есть, даже если Будапешт пересмотрит свою позицию, присоединение Украины к структуре может произойти лишь во втором полугодии 2022 года.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил агентству ТАСС, что для вступления в НАТО Украине еще предстоит заняться серьезными реформами. Так, Будапешту не нравится ситуация с правами этнических венгров на Украине.

Ранее Сийярто заявил, что, если бы Украина включила венгров в свой новый закон о коренных народах, это помогло бы решить противоречия между Будапештом и Киевом относительно положения венгерских меньшинств в стране.

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