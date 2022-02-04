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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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На Украине признали, что «вернуть» Крым военным путем не получится

Секретарь СНБО Данилов: сейчас Украина не может «вернуть» Крым военным путем

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

На сегодняшний день Украине не в состоянии «вернуть» Крым военным путем. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Каким образом, будет ли это военный путь, будет ли это любой другой путь, это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно. Как будет завтра или через год, будем смотреть, это не такое простое дело», — сказал он.

По словам Данилова, возвращение неподконтрольных Киеву территорий Донбасса так же не возможно военным путем, так как это приведет к большому числу жертв.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил о том, что Киев не готовится к военной операции в Донбассе или Крыму.

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