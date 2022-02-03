Bloomberg: Украина планирует купить у Турции новые беспилотники

Украина готова приобрести у Турции новые беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттина Алтуна.

«Объем торговли между Украиной и Турцией в прошлом году увеличился на 59%, достигнув 7,1 млрд долларов. Оборонная промышленность является одной из сфер, в которых достигнут прогресс во взаимоотношениях», — рассказал Алтун.

По словам представителя администрации турецкого главы, Киев уже купил у Анкары 12 турецких беспилотников. В планах закупить новые беспилотники. Объемы поставок аппаратов пока не называются.

Директор по коммуникациям президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил, что военное сотрудничество с Украиной не направлено против России и не будет нарушено в угоду ей.

Ранее уточнялось, что Эрдоган скоро может по очереди встретиться со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Также турецкий лидер высказался насчет покупки российских комплексов ПВО С-400.