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Два самолета ВКС России выполнили полет над нейтральными водами Атлантики

МО: британские истребители Eurofighter Typhoon сопроводили российские Ту-95 над Атлантикой

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Два самолета Военно-космических сил России Ту-95 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским морями и северо-востоком Атлантики, на отдельных участках их сопровождали британские истребители. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании», — говорится в сообщении ведомства.

Дальние противолодочные самолеты Ту-95 сопровождали истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 Северного флота Российской Федерации.

В ходе полета экипажи самолетов ВКС отработали дозаправку топливом в воздухе. Они провели в полете порядка 15 часов.

Накануне сообщалось, что истребители Норвегии и Великобритании сопровождали российские Ту-142 во время их полета на учениях в районе Северо-Восточной Атлантики.

В последний раз военно-воздушные силы Великобритании поднимали в воздух истребители для перехвата российских военных самолетов 7 августа 2021 года. Тогда «Тайфуны» быстрого реагирования обнаружили два российских самолета морской разведки и противолодочной обороны Ту-142 «Bear-F» над Северным морем.

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