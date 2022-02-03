В ДНР заявили о переброске Киевом к линии соприкосновения 120 тысяч силовиков

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что Киев перебросил к линии соприкосновения в Донбассе 120 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что такие данные предоставила разведка. Таким образом, Никонорова ответила на вопрос о численности личного состава украинских силовиков, переброшенных к линии соприкосновения сторон.

Ранее Никонорова заявила, что поставки вооружения Киеву западными странами приводят к новым обстрелам в Донбассе.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью CNN, что переброска американских войск в Европу является доказательством того, что у России есть причины для беспокойства. Он отметил, что Вашингтон продолжает нагнетать напряженность в регионе.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.