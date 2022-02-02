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ВВС Британии заявили о перехвате четырех российских самолетов

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Vadim Ghirda/AP

Великобритания перехватила и сопроводила четыре российских бомбардировщика, приближавшихся к ее границам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Королевских ВВС.

«Истребители быстрого реагирования «Тайфун», базирующиеся в Лоссимуте, при поддержке Voyager из числа королевских ВВС были подняты сегодня против неопознанного самолета, приближающегося к району интересов Великобритании. Впоследствии мы перехватили и сопроводили четыре российских самолета Ту-95», - указано в заявлении пресс-секретаря.

Там уточнили, что самолет не входил в суверенное воздушное пространство Великобритании.

В последний раз военно-воздушные силы Великобритании поднимали в воздух истребители для перехвата российских военных самолетов 7 августа 2021 года. Тогда «Тайфуны» быстрого реагирования обнаружили два российских самолета морской разведки и противолодочной обороны Ту-142 «Bear-F» над Северным морем. Британские ВВС охарактеризовали воздушные суда этой модели как созданные в «эпоху холодной войны».

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