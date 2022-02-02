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США отправят в Европу новые войска

CNN: президент США Байден формально одобрил отправку новых войск в Европу

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РИА «Новости»

Президент США Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным телеканала, это развертывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые «чувствуют угрозу из-за военных действий России вблизи Украины».

Ожидается, что в ближайшее время Пентагон объявит о переброске в Европу тысяч дополнительных американских военнослужащих. В частности, источники CNN сообщили, что США перебросят около двух тыс. солдат в Польшу и еще несколько тыс. планируется развернуть на юго-восточном фланге НАТО, в том числе в Румынии.

При этом по данным WSJ, речь может идти о размещении до 3 тыс. военнослужащих.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов заявил о том, что приказа о начале переброски американских войск в Европу в Пентагон пока не поступало.

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