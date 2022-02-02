В Литве допустили оказание помощи Украине со стороны ЕС в сфере кибербезопасности

Заместитель министра национальной обороны Литвы Маргирис Абукявичюс в ходе собрания Сил быстрого реагирования ЕС по кибербезопасности допустил, что Украина сможет воспользоваться помощью Европы в противодействии кибератакам.

«Мобилизация этих сил в рамках общих политических миссий и операций Евросоюза в сфере безопасности и обороны, а также помощь Украине как нашему партнеру послужили бы еще большему доверию по отношению к проекту Сил быстрого реагирования ЕС», — цитирует минобороны Литвы слова Абукявичюса.

В ходе встречи замминистра подчеркнул, что силы быстрого реагирования ЕС в области кибербезопасности стали одним из самых успешных проектов европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO). Его одобрили в конце 2017 года. Участниками являются Литва, Польша, Нидерланды, Румыния, Хорватия и Эстония. Также Словения выразила желание участвовать, но ее кандидатуру должны утвердить в этом году. В настоящее время она — наравне с Финляндией, Францией, Испанией, Италией, Грецией и Бельгией — остается в статусе наблюдателя инициативы.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что страна ожидает от Литвы поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin.