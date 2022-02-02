В Германии рассказали о ядерной миссии стран НАТО

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Бундестаг: ядерная миссия НАТО сохранится до тех пор, пока у РФ есть соответствующее оружие

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Совместная ядерная миссия стран НАТО сохранится до тех пор, пока у России есть соответствующее оружие. Об этом заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, ее слова приводит РИА «Новости».

«Россия призывает прекратить Nuclear sharing (стратегия совместного использования ядерного арсенала НАТО государствами-членами — Прим. ред.) на Западе, чтобы его не было. Она [стратегия] сохранится до тех пор, пока в РФ есть соответствующее вооружение», — сказала Штрак-Циммерман.

По ее словам, «стало бы хорошей новостью», если бы некоторые международные договоры в сфере ядерной безопасности «были вновь активированы».

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что НАТО привлекает неядерные государства к тренировкам по отработке использования ядерного оружия США против России.

В январе в газете The New York Times вышла статья, в которой говорилось, что письменные ответы НАТО и США на предложения Москвы по гарантиям безопасности предоставляют возможность возродить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также ввести другие взаимные ограничения ядерных вооружений средней и малой дальности.

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