В Германии рассказали о ядерной миссии стран НАТО

Совместная ядерная миссия стран НАТО сохранится до тех пор, пока у России есть соответствующее оружие. Об этом заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, ее слова приводит РИА «Новости».

«Россия призывает прекратить Nuclear sharing (стратегия совместного использования ядерного арсенала НАТО государствами-членами — Прим. ред.) на Западе, чтобы его не было. Она [стратегия] сохранится до тех пор, пока в РФ есть соответствующее вооружение», — сказала Штрак-Циммерман.

По ее словам, «стало бы хорошей новостью», если бы некоторые международные договоры в сфере ядерной безопасности «были вновь активированы».

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что НАТО привлекает неядерные государства к тренировкам по отработке использования ядерного оружия США против России.

В январе в газете The New York Times вышла статья, в которой говорилось, что письменные ответы НАТО и США на предложения Москвы по гарантиям безопасности предоставляют возможность возродить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также ввести другие взаимные ограничения ядерных вооружений средней и малой дальности.