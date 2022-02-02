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Российская армия закупит замену пистолетам Макарова

ВС РФ закупит более 3 тыс. пистолетов «Удав»

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Андрей Станавов/РИА «Новости»

Вооруженные силы России до 2024 года закупят свыше трех тысяч самозарядных пистолетов «Удав», призванных заменить основной боевой пистолет Макарова в частях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

«Ожидается, что в оставшиеся три года текущей ГПВ госзаказчик закупит более трех тысяч пистолетных комплексов «Удав» в модификациях для войск (6П72) и спецподразделений (6П72-1). Основные отгрузки состоятся уже в 2022 году», — указано в сообщении.

Предполагается, что общая сумма контракта составит около 300 млн рублей — кроме самих пистолетов, в комплекте к оружию поступят запасные части, а также аксессуары, такие как лазерные целеуказатели, глушители и фонари.

Серийное производство пистолетов «Удав» началось в России в 2020 году.

Отмечается, что российские военнослужащие уже опробовали 9-миллиметровый пистолет и дали рекомендации по доработке стрелкового комплекса, которые были полностью реализованы.

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