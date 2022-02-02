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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Госдепе США заявили о необходимости укреплять восточный фланг НАТО

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Mindaugas Kulbis/AP

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что посредством дипломатии пока не удалось разрешить кризис вокруг Украины, поэтом необходимо укрепить восточный фланг НАТО. Об этом он сказал в интервью польскому телеканалу TVN Discovery.

«Мы говорим об этом уже несколько недель, и на самом деле мы предприняли конкретные шаги, некоторые из которых были объявлены Министерством обороны, по приведению тысяч американских военнослужащих, в состояние повышенной готовности в случае необходимости», — сказал Прайс.

Он отметил, что Соединенные Штаты и их союзники, в том числе страны в Восточной Европе, продолжают готовиться к возможной «российской агрессии».

По словам Прайса, Украине была оказана беспрецедентная помощь в области безопасности, также Вашингтон выдал ускоренное разрешение на поставки вооружения странам Балтии и Киеву.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что в НАТО рассматривают возможность размещения боевых подразделений из 1 тысячи человек в каждой стране на восточном фланге альянса. Речь шла о странах Балтии, Польше, также о Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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