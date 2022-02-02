В Госдепе США заявили о необходимости укреплять восточный фланг НАТО

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что посредством дипломатии пока не удалось разрешить кризис вокруг Украины, поэтом необходимо укрепить восточный фланг НАТО. Об этом он сказал в интервью польскому телеканалу TVN Discovery.

«Мы говорим об этом уже несколько недель, и на самом деле мы предприняли конкретные шаги, некоторые из которых были объявлены Министерством обороны, по приведению тысяч американских военнослужащих, в состояние повышенной готовности в случае необходимости», — сказал Прайс.

Он отметил, что Соединенные Штаты и их союзники, в том числе страны в Восточной Европе, продолжают готовиться к возможной «российской агрессии».

По словам Прайса, Украине была оказана беспрецедентная помощь в области безопасности, также Вашингтон выдал ускоренное разрешение на поставки вооружения странам Балтии и Киеву.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что в НАТО рассматривают возможность размещения боевых подразделений из 1 тысячи человек в каждой стране на восточном фланге альянса. Речь шла о странах Балтии, Польше, также о Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.