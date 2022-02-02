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Истребители РФ перехватили самолеты-разведчики «противника»

Истребители ВВО в Приморье перехватили самолеты-разведчики «противника»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Летчики Восточного военного округа (ВВО) в Приморье на истребителях-перехватчиках Миг-31 и многоцелевых истребителях Су-30СМ перехватили самолеты-разведчики «противника». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу ВВО.

Как рассказали в пресс-службе, «летный состав авиачасти ВВО, дислоцированной в Приморском крае, на данных самолетах перехватили учебные воздушные цели в ходе выполнения летно-тактических заданий».

В ВВО также указали, что дежурные силы соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО округа заметили разведчиков условного противника. При этом самолеты не ответили на запросы о государственной принадлежности.

Ранее сообщалось, что в 2021 году самолеты НАТО чаще всего совершали вылеты в восточной Европе из-за российских военных воздушных судов, которые летали «слишком близкого» к границам воздушного пространства стран — членов альянса.

В конце прошлого года замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией. Он обратил внимание, что наша страна в военной стратегии Североатлантического альянса 2019 года «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности».

По его словам, целенаправленные провокации НАТО вблизи российских границ могут с высокой вероятностью перерасти в вооруженный конфликт. Фомин добавил, что в Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом интенсивность задействования разведывательной авиации выросла более чем на 60%, а число самолетовылетов увеличилось с 436 до 710.

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