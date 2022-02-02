Глава Минобороны США в феврале совершит рабочую поездку в Европу

Министр обороны США Ллойд Остин в феврале совершит рабочую поездку в Европу, чтобы встретиться с союзниками по НАТО на фоне ситуации вокруг Украины и переговоров с Россией. Об этом сообщила в Twitter корреспондент радиостанции «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Карла Бэбб со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

«Министр обороны Остин отправится в Европу позднее в этом месяце, чтобы встретиться с союзниками по НАТО в условиях трений с Россией по поводу Украины», — написала журналистка.

Кроме того, глава Пентагона примет участие во встрече министров обороны стран НАТО 16–17 февраля, уточнила она.

В середине декабря прошлого года МИД России опубликовал соглашения для США и НАТО об обеспечении безопасности. В них учитывались озабоченности сторон, в частности и по ситуации на Украине. Основные условия России – НАТО не станет двигаться на восток и откажет Украине в членстве в союзе.

Документы российские дипломаты направили партнерам и недавно получили ответ. В нем, как отметил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «не было позитивного ответа» на основные требования Москвы. После переговоров с Госсекретарем США Энтони Блинкеном он подтвердил свой тезис о том, что недопустимо укреплять свою безопасность за счет безопасности других. И этот принцип, по его словам, западные страны стараются не вспоминать.

1 февраля также прошли переговоры российского президента Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На пресс-конференции по итогам встречи Путин затронул тему гарантий безопасности. Он подчеркнул, что нигде не указано, что НАТО придерживается политики «открытых дверей». Он напомнил, что в договоре от 1949 года указано лишь, что военно-политический блок может принять в свои ряды страну. «Может, но не обязан», – подчеркнул российский президент.