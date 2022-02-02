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Эксперты указали на превосходство Су-30СМ2 перед западными истребителями

Military Watch: Су-30СМ2 превосходит западные истребители по маневренности

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Александр Мельников/РИА «Новости»

В США признали превосходство российского истребителя Су-30СМ2 над западными истребителями. Такое мнение выразили эксперты в журнале Military Watch Magazine.
По оценке специалистов, воздушное судно опережает западные аналоги по маневренности и выносливости.

«По выносливости и маневренности он превосходит любой западный истребитель, а дальность поражения целей ракетами «воздух — воздух» в 400 километров у модификации СМ/СМ2 превосходит наиболее мощные западные самолеты вдвое или даже больше», — говорится в материале.

Новые Су-30СМ2 должны заменить в ВВС — Су-27, а на флоте — Су-24М.

В Су-30СМ2 зарубежное оборудование заменено отечественными аналогами в отличии от предшественника, Су-30СМ.

Авиаполк Балтийского флота уже получил новые истребители СУ-30СМ2.

Самолеты были изготовлены на заводе в Иркутске, откуда совершили перелет в Калининградскую область. До этого восемь самолетов Су-30СМ были доставлены в полк в 2016–2018 годах.

Россия начала модернизацию истребителей Су-30СМ до версии Су-30СМ2 летом 2021 года. Тогда сообщалось, что обновленные боевые машины вплотную приблизятся по возможностям к пятому поколению истребителей.

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