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США не стали исключать допуск российских инспекторов на военные базы НАТО

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U.S. Defense/Reuters

Вашингтон предложил России обсудить возможность инспекции баз НАТО в Румынии и Польше на предмет наличия крылатых ракет. Отмечается, что это станет возможным в случае аналогичных шагов со стороны Москвы. Об этом пишет Bloomberg.

Речь идет о многоцелевых крылатых ракетах «Томагавк». США готовы дать возможность убедиться, что эти ракеты не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше.

По мнению американской стороны, на такое предложение Россия должна предоставить аналогичную информацию об определенных военных базах на своей территории.

Ранее румынское радио сообщало, что США и Румыния предложили России проводить взаимные инспекции на предмет размещения баллистических ракет.

В НАТО обсуждалась идея разрешить России инспекции объектов с системами противоракетной обороны в Польше и Румынии. В Варшаве заявили, что готовы к российским инспекциям на объектах ПВО США в Румынии и Польше, если Москва разрешит проверки «ракетной деятельности» в Калининграде.

Ранее сообщалось, что США обеспокоены, что после изменения белорусской конституции на территории республики могут появиться российские ядерные силы. Такую возможность формально может дать исключение из основного закона пункта о стремлении к нейтралитету и безъядерной зоне. Более того, в Минске уже отмечали готовность вернуть ядерное оружие в республику. Эксперты по-разному оценивают шансы на подобный сценарий, исключая серьезную реакцию Запада в случае появления ядерных ракет РФ в Белоруссии.

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