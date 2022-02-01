Один военнослужащий погиб на линии соприкосновения в Донбассе

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что один военнослужащий ДНР погиб на линии соприкосновения в Донбассе от взрыва устройства, сброшенного с беспилотного аппарата. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Несколько часов назад беспилотник сбросил взрывное устройство, погиб наш военнослужащий, эта информация еще в сводку даже не попала», — рассказал Пушилин.

Пушилин также подчеркнул, что вблизи линии соприкосновения находится большое количество иностранных журналистов, что позволяет ожидать новых информационных провокаций.

Ранее начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что наемники из американской частной военной компании Academi, прежде носившей название Blackwater, находятся в Донбассе

Лещенко напомнил, что в зоне операции объединенных сил иностранным инструкторам находиться запрещено, однако их нахождение на этой территории неоднократно фиксировалось.

Он отметил, что еще в 2014 году стало известно, что западные инструкторы готовят подразделения вооруженных сил Украины.