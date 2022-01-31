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На Украине разработали план по отражению российского десанта

Defence Express: ВМСУ создали эшелонированную систему обороны с комплексом «Нептун»

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РИА «Новости»

Военно-морские силы Украины (ВМСУ) провели ряд учений для подготовки к отражению десанта сил Военно-морского флота (ВМФ) России. В ходе маневров применяли береговой ракетный комплекс «Нептун». Об этом сообщает портал Defence Express.

«Вероятнее всего Кремль решится на масштабную десантную операцию, зона которой будет охватывать порты Николаева и «Большой Одессы». Так россияне «одним ударом» смогут решить сразу две задачи — «отрезание» от Черного моря и хотя бы частичное блокирование судоходства в наши черноморские порты», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что ВМСУ будет использовать береговой ракетный комплекс «Нептун» для отражения атак с моря. Малоразмерные цели планируется отбивать используя морскую авиацию и катер типа «Гюрза» и Island.

DE подчеркивает, что украинские военные провели ряд учений с отработкой обороны побережья и портов. В ходе маневров в северо-западной части акватории Черного моря расчет комплекса «Нептун» выполнил марш в заданный район и совершил электронный пуск по кораблям условного противника.

Ранее Военно-морские силы Украины (ВМСУ) на учениях в Черном море отработали взаимодействие флота с другими видами и родами вооруженных сил и применили ракету Р-360 «Нептун».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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