В России разработали метод борьбы с роями беспилотников

В Военном университете Минобороны РФ разработали метод борьбы с роем небольших беспилотников посредством распыления «облака осколков» над охраняемой зоной, документ опубликован на сайте Роспатента.

Согласно имеющейся информации, квадрокоптер проводит «распыление» боеприпаса на мелкие осколки, которые разлетаются в разные стороны. Летательный аппарат представляет собой устройство с блоком управления, многоствольным боевым модулем и четырьмя телескопическими горизонтальными направляющими, которые соединены одной сетью. Датчики позволяют считывать движение роя и посылают сигнал к электрическим капсюлям зарядов упомянутого модуля для команды на одновременным залп для формирования осколочного поля, уничтожающего противника.

Подчеркивается, что атака роя активно взаимодействующих беспилотников представляет серьезную угрозу для объектов военной и гражданской инфраструктуры, демонстрируя «исключительно сложное» поведение в качестве единого организма. Такие дроны малозаметны, благодаря чему могут проводить разведку и атаки с воздуха в условиях противодействия со стороны ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.

В документе отмечено, что нынешние системы борьбы с роями дронов — ПВО, авиация, стрелковое оружие и заградительные системы — не могут полностью справляться с ними и нуждаются в значительном объеме средств.

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