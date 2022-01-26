ДНР заявили, что украинские националисты вербуют добровольцев для отправки на фронт

В управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что украинские националисты вербуют добровольцев для участия в военных действиях в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

По его словам, вербовочные пункты расположены в городах Харьков, Белая Церковь, Херсон и Днепропетровск.

«Проходит отбор боевиков из числа граждан Украины, имеющих опыт боевых действиях на Донбассе. С ними в лагерях подготовки проводятся военные сборы», — сказал Басурин.

Он добавил, вербовочные пункты собирают средства для приобретения транспорта и снаряжения для штурмовых групп националистов.

Ранее представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что украинские силовики перебрасывают в Донбасс топливо и боеприпасы для подготовки к наступлению.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности к агрессивным действиям со стороны Киева.