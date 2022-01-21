На Украине раскритиковали поставленное Британией вооружение

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины» Владимир Мулык заявил в эфире телеканала «Первый независимый», что у вооружений, переданных украинской армии британскими военными, истекает срок годности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Оказывается, срок хранения этого (противотанкового — прим. ред.) комплекса 20 лет. То есть нам фактически сбыли такие вещи со сроками хранения, которые в этом году заканчиваются», — сказал Мулык.

Тот факт, что снаряды скоро придут в негодность, наводит на мысль об их использовании в ближайшее время, отметил он.

Ранее «Известия» написали, что за три дня — с 18 по 20 января — на аэродром Борисполь под Киевом прибыло восемь военно-транспортных самолетов ВВС Великобритании. Последним приземлилось воздушное судно C-17A Globemaster III, грузоподъемность которого достигает 77,5 тонн. На его борту могло находиться 24 поддона с противотанковыми комплексами (по девять комплексов на каждом), предположили журналисты.