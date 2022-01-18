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Генсек НАТО Столтенберг пообещал скоро дать письменный ответ на предложения России

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Stephanie Lecocq/Pool via Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что в скором времени альянс направит России собственные письменные предложения в ответ на предложения Москвы по безопасности, сообщает РИА «Новости».

«Мы скоро передадим России наши письменные предложения. Они осведомлены об этом. Эти письменные предложения отразят нашу серьезную готовность вести переговоры по сути: контролю над вооружениями, большей прозрачности в военной активности, ракетам, многим другим вопросам», — сказал он.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Российские предложения по безопасности США и НАТО обсуждались в ОБСЕ 13 января, а также ранее в Женеве и Брюсселе. Однако ни США, ни НАТО пока не дали никаких письменных ответов.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО готова проводить взаимные брифинги с Россией по военным учениям друг друга, а также сокращению угроз от ядерных и ракетных систем.

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