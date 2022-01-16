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В НАТО рассказали, что согласны обсуждать с Россией

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс готов обсуждать с РФ сокращение вооружений

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Reuters

НАТО готово обсуждать с Россией сокращение вооружений, включая ядерные. Об этом в беседе с американским телеканалом CBC заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Вместе с тем он отметил, что организация готова «выслушать обеспокоенности» Москвы и призвал к деэскалации на границе Украины.

Также Столтенберг заявил, что у НАТО отсутствует уверенность относительно намерений РФ в ситуации с Украиной.

3 января лидеры России, Китая, Великобритании, США и Франции опубликовали совместное заявление о необходимости предотвращения ядерной войны и недопустимости гонки вооружений.

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после совместного заявления ядерных держав необходимо провести саммит.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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