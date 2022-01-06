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Российская армия в этом году впервые получит ЗРК «Гибка-С»

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А.В. Карпенко/bastion-karpenko.ru

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Гибка-С» малой дальности впервые поступят в российские войска в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Гибка-С» предназначена для обеспечения противовоздушной обороны. Комплекс способен противостоять самолетам, вертолетам, беспилотникам, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия.

Кроме того, боевые машины оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления, которая входит в единую систему управления тактического звена. Это позволяет вести круглосуточное боевое дежурство по ПВО и управлять огнем в режиме реального времени.

В конце 2019 года комплекс «Гибка-С» успешно прошел испытания на ракетном полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Военные опытным путем подтвердили возможность ЗРК, созданного на базе бронеавтомобиля «Тигр», на скорости около 30 км/ч атаковать воздушные цели.

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