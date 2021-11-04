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Минобороны заявило, что контролирует действия корабля ВМС США в Черном море

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Sputnik/РИА Новости

Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney «Маунт Уитни» военно-морских сил США, зашедшего в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации, передает РИА «Новости».

Американский корабль появился в Черном море 4 ноября.

1 ноября пресс-служба Шестого флота Соединенных Штатов сообщила, что флагман шестого флота ВМС США Mount Whitney направляется в Черное море для проведения операций с партнерами по НАТО.

Президент России Владимир Путин пригрозил посмотреть в прицел на американский корабль, зашедший в Черное море.

Спустя два дня американское командование направило в регион танкер-заправщик John Lenthal («Джон Лентал»), который, согласно официальным данным, также будет принимать участие в натовских маневрах.

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