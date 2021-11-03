В Ливии заявили о выводе наемников из страны

Вывод наемников и иностранных сил из Ливии будет легче провести после проведения в стране выборов. Об этом заявил один из кандидатов в президенты Фатхи Башага, пишет РИА Новости.

Башаг заявил журналистам, что после выборов наличие президента, «который черпает свою силу в народе, даст возможность решить эту проблему». Ливийский политик уверен, что предстоящие выборы выведут страну из «омута международных конфликтов». Он указал, что вывод наемников и иностранных войск с территории страны – непростая задача. Но по словам Башага, в работе межливийского совместного военного комитета «5+5» наметился прогресс.

Глава МИД России Сергей Лавров 4 октября призвал вывести все иностранные силы из Ливии поэтапно и синхронно.

Ранее сообщалось, что нагруженный деньгами частный вертолет разбился на футбольном стадионе в Ливии.