ВМФ России усилят «цифровым» охотником за подлодками

До конца текущего года Военно-морской флот (ВМФ) России должен получить сторожевой корабль (СКР) проекта 11540 «Неустрашимый». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По их словам, судно готовится покинуть судостроительный завод в Калининграде. Однако не исключено, что срок передачи корабля флоту могут перенести на начало 2022 года.

«Неустрашимый» создавался как скоростной высокотехнологичный океанский охотник за атомными подлодками. Он поступил во флот в 1993 году, а в 2014 году отправлен на ремонт. Во время работ корабль серьезно обновили, сообщили источники. Так, всю аналоговую аппаратуру на нем заменили на цифровую. Судно оснастили новой боевой информационно-управляющей системой (БИУС) — современный комплекс электронно-вычислительной аппаратуры и других технических средств, который предназначен для автоматизированной выработки рекомендаций по управлению оружием и всем кораблем.

Еще на СКР построили новый боевой пост управления артиллерией. Кроме того, был модернизирован комплекс «Фрегат» — радиолокационная станция наблюдения за воздушной и надводной обстановкой.

По словам источников, также на «Неустрашимом» появилась новая цифровая навигационная станция. Она отвечает за автоматизированный обмен информацией о нахождении, курсах и скорости кораблей в прилегающей акватории, а также о состоянии фарватеров. Это обеспечивает безопасность мореплавания.