Дальность поражения российского БРК «Бал» увеличилась до 500 км

После испытаний новой ракеты российского берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» дальность стрельбы увеличена вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Проведенные на одном из флотов испытания новой ракеты БРК «Бал» подтвердили, что ее дальность полета превысила 500 км, а благодаря новой системе наведения она получила возможность поражать цели на земле», — поделился собеседник агентства.

По его словам, новые возможности комплекса сделали его сопоставимыми по дальности и возможности стрельбы по земле с БРК «Бастион», который использует сверхзвуковую ракету «Оникс».

Ранее сообщалось, что в России провели испытания пяти автономных ударных роботов «Маркер», которые действовали в группе без участия человека.

Роботы автономно решали задачи по распределению целей в группе, выхода на оптимальные огневые позиции, самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки, обменивались целями. Действовали роботы за счет установленной на их борту аппаратуры и средств технического зрения.