Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Президент ФИФА: плюсы проведения ЧМ каждые два года мне очевидны 05:05
Британские ученые выяснили, что икота может быть симптомом рака пищевода 04:58
«Рейнджерс» одержали победу над «Торонто» благодаря голу... 04:55
Власти Японии: выпущенный КНДР снаряд может быть баллистической ракетой 04:55
Бузова заявила о пропавшем голосе 04:54
Арбитр Карасев подарил Урганту памятный подарок 04:44
Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря 04:36
Зеленский заявил, что страны ЕС выступают за включение Украины в союз 04:33
Начался суд над сообщниками убийцы Япончика 04:25
Эксперт рассказал, как обезопасить переписку в мессенджерах 04:14

Дальность поражения российского БРК «Бал» увеличилась до 500 км

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

После испытаний новой ракеты российского берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» дальность стрельбы увеличена вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Проведенные на одном из флотов испытания новой ракеты БРК «Бал» подтвердили, что ее дальность полета превысила 500 км, а благодаря новой системе наведения она получила возможность поражать цели на земле», — поделился собеседник агентства.

По его словам, новые возможности комплекса сделали его сопоставимыми по дальности и возможности стрельбы по земле с БРК «Бастион», который использует сверхзвуковую ракету «Оникс».

Ранее сообщалось, что в России провели испытания пяти автономных ударных роботов «Маркер», которые действовали в группе без участия человека.

Роботы автономно решали задачи по распределению целей в группе, выхода на оптимальные огневые позиции, самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки, обменивались целями. Действовали роботы за счет установленной на их борту аппаратуры и средств технического зрения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях