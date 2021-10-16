В США назвали цель приезда главы Пентагона в Грузию и Украину

Министр обороны США Ллойд Остин в эти выходные посетит Грузию, Украину, Румынию и Бельгию, в последней стране он примет участие в заседании министров обороны НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте американского оборонного ведомства.

»Министерство обороны неизменно поддерживает своих европейских союзников и партнеров перед лицом дестабилизирующих действий России в критически важном черноморском регионе», — говорится в сообщении.

В Грузии Остин встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе, чтобы «подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии» и подчеркнуть важность стратегического партнерства двух страны «в решении проблем региональной и глобальной безопасности».

На Украине глава Пентагона проведет переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. Отмечается, что эта встреча позволит обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной и оборонной промышленности, «необходимых для продвижения ее евроатлантических устремлений» (Украина хочет вступить в НАТО — прим.).

В Бельгии госсекретарь Остин впервые лично примет участие в встрече министров обороны НАТО, где он увидится с коллегами по блоку и генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона посетит Украину, Грузию и Бельгию.