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В почетном карауле Бундесвера выявлены правые радикалы

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Jan Woitas/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Минобороны Германии выявило экстремистов во второй роте элитного батальона почетного караула, который принимает участие в торжественной встрече лидеров зарубежных стран. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Как сообщает издание, в последнее время случаи выявления ультраправых организаций в немецкой армии становятся все более частыми.

Так, в прошлом году свыше 1 тыс. предполагаемых экстремистов оказались под наблюдением Службы военной контрразведки ФРГ. В частности, в июне текущего года с базы НАТО в Литве был отозван целый бронетанковый пехотный взвод. Его члены устроили вечеринку в честь дня рождения Гитлера.

По данным издания, 32-летний капрал является предполагаемым лидером обнаруженной экстремистской группы. Он якобы был заснят на камеру в футболке с черным солнцем и другими символами Третьего рейха.

Участники экстремистской группы называют ее «Волчьей стаей». Немецкое военное ведомство проводит тщательное расследование ее деятельности. В настоящее время вторая рота элитного батальона почетного караула отстранена от службы на время проведения следственных действий.

Ранее стало известно, что в Германии четырех сотрудников ведомства по охране конституции в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия заподозрили в правом экстремизме.

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