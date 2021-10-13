Разработку переносных зенитных ракетных комплексов повышенной дальности начали в России

Разработка переносных зенитных ракетных комплексов повышенной дальности началась в России, ею занимается госкорпорация «Ростех». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на индустриального директора комплекса вооружений государственной корпорации Бекхана Оздоева.

В настоящий момент максимальная дальность действия ПЗРК до шести км.

«Сейчас ведутся работы по увеличению дальности наших ПЗРК», — уточнил Оздоев.

Заместитель главы экспортно-импортного управления КБМ Александр Романюк обратил внимание, что конструкторы предприятия работают над увеличением вероятности поражения целей переносными зенитными ракетными комплексами.

Предполагается, что будет повышена чувствительность головок самонаведения ПЗРК, что обеспечит уничтожение ряда малоразмерных целей.

Ранее два изобретения предприятий Росатома вошли в десятку лучших российских изобретений XXI века. Онлайн-голосование проходило с 29 апреля по 1 июня 2021 года. Были представлены 138 запатентованных изобретений. Это перспективные разработки, созданные в этом веке учеными из российских университетов.