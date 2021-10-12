Глава военной разведки Украины заявил, что Крым превращается в ядерный отстойник

Глава Главного управления разведки Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов в Facebook заявил, что Крым якобы превращается в ядерный отстойник.

«В лучших традициях холодной войны режим [президента России Владимира] Путина достигает психологического эффекта так называемого балансирования ряда стран «на грани войны»», — пишет Буданов.

Глава ГУР Украины считает, что создание и использование Россией в Крыму установок по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применение ядерных технологий якобы может превратить полуостров в ядерный отстойник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность обсуждения Крыма с Украиной.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.