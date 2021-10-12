У границ России пролетели бомбардировщики США, способные нести ядерное оружие

У границ России над Литвой пролетели два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США, которые способны нести ядерное оружие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на командование ВВС США в Европе и Африке.

Сообщается, что самолеты взлетели с аэродрома в Великобритании и после полета вблизи российских границ дозаправились в Германии. Пилоты координировали свои действия с литовскими и британскими авиационными наводчикам, выявлявшие имитированные наземные цели.

В командовании ВВС США сообщили, что целью миссии было повышение готовности и взаимодействия наводчиков, отвечающих за координацию авиаударов для поддержки сухопутных сил.

Ранее сообщалось, что разведывательный беспилотник Global Hawk Военно-воздушных сил США в ночь на 1 октября совершил полет в воздушном пространстве Украины, вблизи Крыма. Сообщается, что «его интерес четко направлен на север Крыма».

RQ-4 Global Hawk — американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Первый аппарат Global Hawk был передан ВМС США в 2004 году и приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года.